Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant Saint-Cyr-la-Rosière

Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant

Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Les deux artistes plasticiens-botanistes, Roselyne Corblin et Pascal Levaillant proposeront une scénographie qui mettra en valeur l’arbre et la pomme dans des dimensions inattendues tant sur la forme que sur le fond. .

Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

