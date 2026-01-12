Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant Saint-Cyr-la-Rosière
Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant Saint-Cyr-la-Rosière jeudi 17 septembre 2026.
Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-17 10:30:00
fin : 2026-11-29 17:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Les deux artistes plasticiens-botanistes, Roselyne Corblin et Pascal Levaillant proposeront une scénographie qui mettra en valeur l’arbre et la pomme dans des dimensions inattendues tant sur la forme que sur le fond. .
Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
English : Oeuvres d’arbres, une installation du collectif Corblin-Levaillant
