Off Les Murs A quel moment ça a merdé ? avec Anthony JOUBERT Noves samedi 4 juillet 2026.

Noves

Off Les Murs A quel moment ça a merdé ? avec Anthony JOUBERT

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 21h30.

Ouverture des portes 19h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Off les Murs, organisé par la Mairie de Noves A quel moment ça a merdé ? , Anthony JOUBERT

Après le carton de son spectacle Saison 2 , Anthony JOUBERT revient avec ce nouveau spectacle.



Le titre en dit déjà long… A quel moment ça a merdé ? ! Qui n’a jamais prononcé cette phrase dans sa vie ?



Dans ce nouveau spectacle, Anthony nous aborde sa vie (notre vie) avec ses yeux d’adulescent.



Avec beaucoup d’humour, il nous embarque avec lui au travers de situations vécues et drôles ; de son adolescence sans téléphone portable et ses journées dans les vidéos clubs, en passant par l’enterrement de ses parents, les coulisses d’Incroyables Talents, mais aussi ses tournées avec les spectacles en Comité d’Entreprise et ses nuits au Formule 1…



Et pour vous, à quel moment ça a merdé ?



*En première partie, à 20h, concert gratuit de Coco Briaval. .

Théâtre de Verdure Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Off les Murs, organized by the Mairie de Noves: A quel moment ça a merdé? , Anthony JOUBERT

L’événement Off Les Murs A quel moment ça a merdé ? avec Anthony JOUBERT Noves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence