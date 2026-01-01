Séance Danse bien-être et Voyage sonore Salle des Expositions Noves

Séance Danse bien-être et Voyage sonore

Samedi 24 janvier 2026 de 10h30 à 12h. Salle des Expositions Boulevard de la République Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Séance Danse bien-être et Voyage sonore

Dans un cadre bienveillant, laissez vous guider par vos mouvements, vos ressentis et les vibrations sonores pour lâcher prise, libérer le corps et les émotions, et apaiser le mental

Ces ateliers invitent à explorer librement la danse, s’ancrer, se recentrer, stimuler sa créativité et réactiver sa vitalité ✨ Ouverts à toutes et tous, même sans expérience .

Salle des Expositions Boulevard de la République Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 70 25 85 rythmes.alchimie@gmail.com

English :

Dance Wellness and Sound Journey session

L’événement Séance Danse bien-être et Voyage sonore Noves a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence