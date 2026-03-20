Office Dog SUPERSONIC Paris

OFFICE DOG (22h00)

(Alt indie rock – Auckland, NZL)

Office Dog est composé de Kane Strang (chant / guitare), Rassani Tolovaa (basse) et Mitchell Innes (batterie). Bien qu’ils soient tous originaires de Dunedin, à l’extrême sud de la Nouvelle-Zélande, les trois musiciens ont commencé à composer ensemble en 2021 après s’être tous installés à Auckland pour diverses raisons. Les morceaux composés à l’arrière de salons de coiffure, dans des sous-sols d’églises loués et des salons réaménagés ont finalement donné naissance au premier album du groupe, Spiel, enregistré au Roundhead Studios en quelques jours avec le producteur De Stevens (School Fair, Marlin’s Dreaming). Sorti en 2023 pour le public australien et néo-zélandais chez Flying Nun Records, Spiel a ensuite bénéficié d’une sortie internationale chez New West Records début 2024. Pitchfork l’a qualifié d’« album sur la joie de jouer ensemble ».

Le groupe a rapidement enchaîné avec un EP de 7 titres intitulé Doggerland, une collection de chansons plus texturées et expérimentales sortie en septembre 2024. Paste Magazine a déclaré à propos de cette sortie : « cathartique et dépouillé, il exprime les griefs et les luttes qui accompagnent le fait de se perdre presque soi-même, et fait un pas en avant vers l’avenir ».

Actuellement, Office Dog travaille sur son deuxième album.

https://officedog.bandcamp.com/music

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 26 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Pavement, DIIV & Ulrika Spacek.

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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