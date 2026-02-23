Office spirituel et musical des ténèbres Wasselonne
Office spirituel et musical des ténèbres Wasselonne vendredi 3 avril 2026.
Office spirituel et musical des ténèbres
rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Manifestation désormais incontournable de l’association des Amis de l’Orgue Silbermann au soir du Vendredi Saint.
L’Office des Ténèbres aura lieu le vendredi 3 avril 2026 à 20h30 à l’église protestante de Wasselonne.
Les participants seront plongés dans la pénombre durant la cérémonie.
rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 20 62 grillejph@live.fr
