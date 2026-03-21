Offman band + Avalon Bloom Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Offman band + Avalon Bloom

Vendredi 2 octobre 2026 de 20h à 23h. Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Concert d’Offman Band + Avalon Bloom

Offman Band rock et folk dense



Né en 2023 à Marseille, Offman band est le projet porté par David Hofmann, guitariste-chanteur issu de la scène rock indépendante. Avec Offman, il développe un univers personnel, à la croisée d’un rock brut, de sonorités inspirées des années 2000 et de Folk dense et habité. Influencé par des figures comme Neil Young ou Danny Whitten, le projet puise dans une tradition rock sincère, mêlant guitares organiques, tension électrique et textures oniriques.

Sur scène, Offman s’appuie sur une formation forte Sasha Vaughan (guitare/voix), artiste singulière, anciennement membre d’Avenoir et désormais portée par son propre projet, avec des influences allant de Stevie Nicks à Jeff Buckley. Marine Sahakian (batterie), également membre du groupe Parade, musicienne expérimentée de la scène rock marseillaise. Marie Fleur Hofmann (basse), anciennement au sein du groupe parisien Claire Dance, évoluant dans la scène rock depuis toujours, avec une approche instinctive et musicale héritée d’un univers familial artistique. Ensemble, ils construisent un univers de titres rock pas forcément conventionnels, avec des envolées dream pop, mêlant énergie brute, élans Folk-Rock et atmosphères immersives.

Offman band propose un live intense et habité, oscillant entre puissance électrique et moments suspendus et est actuellement en cours d’enregistrement de son premier album.









Avalon Bloom rock et post punk





Après deux Rockstore complets et des tournées marquées par des salles pleines à Paris, Marseille, Lyon et ailleurs, Avalon Bloom poursuit sa trajectoire sur la scène rock indépendante. Porté par un live électrisant, à la fois sensuel, fraternel et fougueux, le groupe embarque un public jeune et fidèle qui grandit de jour en jour.

Porté par un son abrasif et habité, Avalon Bloom s’inspire autant de l’énergie brute de The Smashing Pumpkins que de la mélancolie urgente de DIIV, de la tension fébrile de Fontaines D.C., de la noirceur romantique de Rendez-Vous ou de l’intensité frontale de Title Fight. Des influences digérées, réinventées, au service d’un univers sincère, incandescent, profondément vivant.

Avalon Bloom ne raconte pas des histoires avec un début et une fin. Le groupe saisit des sensations, des éclats de vie, des émotions qui débordent. Chaque morceau capture un instant suspendu la douceur amère d’un dernier regard, la violence tendre d’un souvenir, la quête fébrile d’un amour qu’on ne nomme pas. Il y a dans leur musique quelque chose de profondément sensuel et électrique. .

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 49 27 88 hyperion@marseille.fr

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English :

Offman Band + Avalon Bloom Concert

L’événement Offman band + Avalon Bloom Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille