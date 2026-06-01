Landaul

Offre Spéciale Fête des Pères

1 Branzého Landaul Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête des Pères, Land aux Lutins propose une offre spéciale pour vivre une journée pleine de rires, de jeux et de complicité.

?? Offre spéciale Fête des Pères

Tous les papas accompagnés de leur(s) enfant(s) bénéficient d’une entrée au tarif exceptionnel de 6€

Une belle occasion de profiter d’une sortie en famille originale entre Vannes, Lorient et Auray, dans un cadre naturel et féérique.

Une idée cadeau Fête des Pères simple et pleine de sens .

1 Branzého Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 6 77 56 74 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Offre Spéciale Fête des Pères Landaul a été mis à jour le 2026-06-11 par ADT 56