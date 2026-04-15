Offres spéciales – Hexa Gourmet, Amiens – Mégacité d’Amiens, Amiens
Offres spéciales – Hexa Gourmet, Amiens – Mégacité d’Amiens, Amiens mardi 5 mai 2026.
Offres spéciales – Hexa Gourmet Mardi 5 mai, 09h00 Amiens – Mégacité d’Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T09:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026
Amiens – Mégacité d’Amiens 101 Av. de l’Hippodrome, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme
OFFRES SPÉCIALES SALONS
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