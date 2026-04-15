Offres spéciales – Hexa Gourmet, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Offres spéciales – Hexa Gourmet 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

OFFRES SPÉCIALES SALONS