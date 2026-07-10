Oh yeah ! Oh yeah ! Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mercredi 21 octobre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-21 15:00 –
Gratuit : non TARIF 5€ à 8€ à partir de 6 ans
Un concert pop qui se vit comme un jeu vidéo, à la poursuite d’un roi cherchant à fuir l’ennui. Le groupe Black Bones embarque les spectateurs dans une aventure musicale qui ressemble à un jeu d’arcade. Sur scène, un roi s’ennuie dans son château et part en quête d’une salle secrète. Niveau après niveau, décors lumineux, dessins projetés et vidéos 2D/3D transforment la scène en monde fantastique. Porté par la musique live – entre indie pop, folk et hip-hop – le spectacle invite toute la famille à suivre cette quête délirante.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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