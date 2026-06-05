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Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 11 11 17 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ohé et le monde des pensées

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12 15:45:00

Date(s) :
2026-12-12

Jeune Public, musical depuis son plus jeune âge, on l’appelait Ohé ! Tout le monde disait de lui qu’il avait la tête dans les nuages…
À longueur de journée, dans une sorte d’écho lointain, il entendait “Ohé ! Ohé !?”. Pourtant Ohé ne rêvait pas. Il se laissait juste aller au fil de ses pensées… ses pensées qui l’emmenaient à tout moment dans un monde magique, plein d’aventures extraordinaires ! Ohé ? Ohé ? … Que l’aventure commence !!!   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Ohé et le monde des pensées

L’événement Ohé et le monde des pensées Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne

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