Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 12 décembre 2026.
Bayonne
Ohé et le monde des pensées
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12 15:45:00
Date(s) :
2026-12-12
Jeune Public, musical depuis son plus jeune âge, on l’appelait Ohé ! Tout le monde disait de lui qu’il avait la tête dans les nuages…
À longueur de journée, dans une sorte d’écho lointain, il entendait “Ohé ! Ohé !?”. Pourtant Ohé ne rêvait pas. Il se laissait juste aller au fil de ses pensées… ses pensées qui l’emmenaient à tout moment dans un monde magique, plein d’aventures extraordinaires ! Ohé ? Ohé ? … Que l’aventure commence !!! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Ohé et le monde des pensées
L’événement Ohé et le monde des pensées Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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