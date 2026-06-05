Ohé et le monde des pensées Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ohé et le monde des pensées

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12 15:45:00

Date(s) :

2026-12-12

Jeune Public, musical depuis son plus jeune âge, on l’appelait Ohé ! Tout le monde disait de lui qu’il avait la tête dans les nuages…

À longueur de journée, dans une sorte d’écho lointain, il entendait “Ohé ! Ohé !?”. Pourtant Ohé ne rêvait pas. Il se laissait juste aller au fil de ses pensées… ses pensées qui l’emmenaient à tout moment dans un monde magique, plein d’aventures extraordinaires ! Ohé ? Ohé ? … Que l’aventure commence !!! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ohé et le monde des pensées

L’événement Ohé et le monde des pensées Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne