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Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes

Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes

Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Mille Pas

Adresse : Chemin Robert de Boron, Rennes

Ville : 35920 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 2 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins.

Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins. A l’issue de cette animation vous serez capable de nommer quelques-uns de nos amis à plumes et peut-être même, de reconnaître leur chants.

Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T19:00:00.000+02:00

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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine


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