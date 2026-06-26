Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes
Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 2 juillet 2026.
Oiseaux des parcs et jardins Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 2 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins.
Dans le cadre de Cet été à Rennes, le Jardin des Mille Pas vous invite à la découverte des différentes espèces d’oiseaux les plus communes qui peuplent nos parcs et jardins. A l’issue de cette animation vous serez capable de nommer quelques-uns de nos amis à plumes et peut-être même, de reconnaître leur chants.
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-02T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-02T19:00:00.000+02:00
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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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