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Oiseaux et sols à la Crapaudine Parc Potager de la Crapaudine Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Parc Potager de la Crapaudine · Nantes

Oiseaux et sols à la Crapaudine Parc Potager de la Crapaudine Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc Potager de la Crapaudine
Adresse
Avenue des Gobelets
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Gratuit | Sur inscription au 02 51 82 02 97

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Sur inscription Gratuit | Sur inscription au 02 51 82 02 97 Tout public 

Chaque espèce a ses habitudes pour nicher ou se nourrir. Le sol a donc directement un impact sur la diversité des oiseaux : cas concrets au Parc potager. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc de la Crapaudine???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc Potager de la Crapaudine Nantes Sud Nantes 44200
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-crapaudine 02 51 82 02 97


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