« Oiseaux nocturnes », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
« Oiseaux nocturnes », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
« Oiseaux nocturnes » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
« Oiseaux nocturnes » : performances au fil de la soirée et mise en ambiance du musée par des étudiant.es en section scénographie de la HEAR
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame
« Oiseaux nocturnes » : performances au fil de la soirée et mise en ambiance du musée par des étudiant.es en section scénographie de la HEAR
© Musées de Strasbourg
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