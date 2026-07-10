Oldelaf, solo piano Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Informations pratiques

Lillebonne

Oldelaf, solo piano

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21 21:50:00

Date(s) :

2027-01-21

Pendant 15 ans, Oldelaf sur scène, c’était lui entouré de 4 musiciens et comédiens exceptionnels avec lesquels il a joué partout dans le Monde, même en Vendée.

Mais suite à des conseils médicaux, les 4 ont été contraints d’observer une pause pour suivre une psychothérapie réparatrice.

Oldelaf s’est dit que c’était là une chance de faire ce qu’il n’a jamais osé faire avant changer d’habits certes, mais aussi faire une tournée en solo.

Quelle gageure pour lui, l’amoureux de l’aventure de groupe.

Mais quelle chance aussi de pouvoir retrouver ses premières amours

En effet, on a l’habitude de le voir se cacher derrière une guitare depuis toujours, mais ce qu’on sait moins, c’est que tout minot, à 14 ans, c’est comme pianiste de bar qu’il a commencé.

Les premières chansons, les premiers concerts, c’était derrière un piano!

Alors c’est une aventure unique qui se prépare, plus intime, plus introspective, mais toujours aussi drôle et décalée. Bref, à ne rater sous aucun prétexte.

Et puis qu’il se rassure, ça restera un duo

Un piano à queue et Oldelaf… .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

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English : Oldelaf, solo piano

L’événement Oldelaf, solo piano Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme