OLIVIER DE BENOIST ZENITH DE PAU Pau

OLIVIER DE BENOIST

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

« Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.

La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. » .

