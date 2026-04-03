Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OLIVIER DE BENOIST SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

OLIVIER DE BENOIST SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

OLIVIER DE BENOIST SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone jeudi 30 avril 2026.

Lieu : SALLE MARCEL SEMBAT

Adresse : PLACE MATHIAS

Ville : 71100 Chalon Sur Saone

Département : 71

Début : 2026-04-30

Fin : 2026-04-30

Heure de début : 20:00

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-04-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS 71100 Chalon Sur Saone 71

À voir aussi à Chalon-sur-Saône (71)