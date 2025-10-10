Brass Band Pierre-Antoine Savoyat, compositeur invité Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône
Brass Band Pierre-Antoine Savoyat, compositeur invité
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 7 EUR
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Le Brass-Band et son traditionnel concert de printemps est la garantie d’un vent de fraîcheur musicale empreint de la force du renouveau.
Cet orchestre aux couleurs cuivrées est aussi un formidable terrain d’expérimentation de la scène et du jeu en soliste. La fougue printanière se révélera par les discours concertants, mettant en exergue la virtuosité des percussions ou des instruments à embouchure. Accrochez-vous, ça va bouger ! .
Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
