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LAURENT VOULZY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

LAURENT VOULZY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone

LAURENT VOULZY SALLE MARCEL SEMBAT Chalon Sur Saone vendredi 24 avril 2026.

Lieu : SALLE MARCEL SEMBAT

Adresse : PLACE MATHIAS

Ville : 71100 Chalon Sur Saone

Département : 71

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 20:00

LAURENT VOULZY Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE MARCEL SEMBAT PLACE MATHIAS 71100 Chalon Sur Saone 71

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