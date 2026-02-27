Dimanche découverte de l’ancien carmel au nouveau centre de loisirs Chalon-sur-Saône

Dimanche découverte de l’ancien carmel au nouveau centre de loisirs

16 rue de la Motte Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

En compagnie d’un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire

Cette visite permettra au public de découvrir un lieu encore largement méconnu, et l’histoire d’un des ordres religieux féminins les plus puissants de la Contre-Réforme, qui s’installa à Chalon au XVIIe siècle et ne quitta la Ville qu’en 1970, pour s’installer à Mazille, où il réside encore aujourd’hui.

D’abord installées à Sainte-Marie, les carmélites chalonnaises furent dans l’obligation, après la Révolution, d’acheter des terrains et de bâtir un nouveau couvent, en plein cœur de ville, à partir de 1825.

C’est l’histoire singulière de ces femmes, celle de bâtiments souvent méconnus des chalonnais qui vous est proposée ce dimanche. Une visite exceptionnelle, à ne pas manquer, alors que les enfants investissent massivement les lieux, devenu centre de loisirs depuis le printemps 2024.

Visite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

