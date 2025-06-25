Laurent Voulzy SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Laurent Voulzy SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône vendredi 24 avril 2026.

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 59.5 EUR

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

2026-04-24

Laurent Voulzy fait son grand retour sur scène une nouvelle tournée dès l’été 2025

Après un long et très beau voyage en concerts dans les Cathédrales et Eglises de France, de Belgique et de Suisse, puis un arrêt de plus d’un an pour écrire et composer, l’envie m’a pris de retrouver la scène, découvrir d’autres lieux, jouer, chanter et partager à nouveau, mes rêves acoustiques et mes rêves électriques.

Kiss and Love, Laurent .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

