Mémoires en Madrigal Alvaro Dule, chorégraphe Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône

Mémoires en Madrigal Alvaro Dule, chorégraphe

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21

Dialogue sensible entre corps, souffle et cordes, Mémoires en Madrigal explore le temps et la transmission. Le son, le silence et le geste remplacent la voix pour composer un poème en mouvement — une mémoire dansée, marquée par ce que le temps efface mais que le corps retient, comme des fragments de souvenirs. .

Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon 1 rue Olivier Messiaen Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr

