Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Ouverture des inscriptions Mardi 17 Mars à 10h.

Pour les enfants de 6 à 10 ans.

Si le mot vitrail évoque les cathédrales du Moyen Âge, il est aussi présent dans des architectures plus récentes. Viens découvrir les nombreux édifices du Boulevard banque, hôtel, immeuble et cage d’escalier, décorés de verrières.

Enfin, l’exemple très magique des vitraux de la Chapelle de la Colombière nous servira directement d’inspiration pour nos propres réalisations.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles

L’événement Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I