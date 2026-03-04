Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles Espace patrimoine Chalon-sur-Saône
Atelier Enfants Vitrail XIXe XXe siècles
Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-04-16 14:00:00
Ouverture des inscriptions Mardi 17 Mars à 10h.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Si le mot vitrail évoque les cathédrales du Moyen Âge, il est aussi présent dans des architectures plus récentes. Viens découvrir les nombreux édifices du Boulevard banque, hôtel, immeuble et cage d’escalier, décorés de verrières.
Enfin, l’exemple très magique des vitraux de la Chapelle de la Colombière nous servira directement d’inspiration pour nos propres réalisations.
Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .
