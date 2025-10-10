Am Angklungklang Ensemble Batida Espace des Arts Petit espace Chalon-sur-Saône
Am Angklungklang Ensemble Batida Espace des Arts Petit espace Chalon-sur-Saône samedi 25 avril 2026.
Am Angklungklang Ensemble Batida
Espace des Arts Petit espace 5 bis, avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Trois musiciennes et un ingénieur du son qui amplifie les sonorités en live nous surprennent grâce au gamelan, un étonnant ensemble instrumental indonésien. Constitué de métallophones et de bambous, il est doté de nombreux atouts qui permettent de concevoir un concert impressionnant d’authenticité. Vous serez invités à déambuler sur la scène transformée en place de village, entraînant ainsi le public dans un voyage irréel ! .
Espace des Arts Petit espace 5 bis, avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
English : Am Angklungklang Ensemble Batida
German : Am Angklungklang Ensemble Batida
Italiano :
Espanol :
L’événement Am Angklungklang Ensemble Batida Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-10 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I