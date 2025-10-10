Am Angklungklang Ensemble Batida Espace des Arts Petit espace Chalon-sur-Saône

Am Angklungklang Ensemble Batida

Espace des Arts Petit espace 5 bis, avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Trois musiciennes et un ingénieur du son qui amplifie les sonorités en live nous surprennent grâce au gamelan, un étonnant ensemble instrumental indonésien. Constitué de métallophones et de bambous, il est doté de nombreux atouts qui permettent de concevoir un concert impressionnant d’authenticité. Vous serez invités à déambuler sur la scène transformée en place de village, entraînant ainsi le public dans un voyage irréel ! .

