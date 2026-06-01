Olivier Franc 4tet Le Melville Paris

Olivier Franc, Saxophoniste Soprano, prix Sidney Bechet de l’académie du jazz, joue sur le saxophone personnel de Sidney Bechet. Olivier est le fils de René Franc, clarinettiste des orchestres de Pierre Braslavsky et d’André Réwéliotty qui accompagnèrent Sidney Bechet. Olivier débute sa carrière au début des années 1970 avant de fonder en 1976 sa propre formation. En 1979, il reçoit le Prix Sidney Bechet de l’Académie puis obtient le Prix Musiciens Français du Hot Club de France en 1997, pour son disque « Swing Folies » et en 2012, pour son disque « Ellington Mood ». Il est aujourd’hui reconnu dans le monde entier comme étant le meilleur disciple de Sidney Bechet, comme en témoigne son invitation par Wynton Marsalis sur la grande scène de Jazz in Marciac ou ses prestations à New York comme à la Nouvelle Orléans.

Tout en restant fidèle au style et à l’esprit de la musique de Sidney Bechet, Olivier Franc propose une musique nouvelle et personnelle avec des compositions originales. Depuis 2006, il a le privilège de jouer sur le saxophone personnel de Sidney Bechet. En 2015, il se produit à l’Olympia et en 2019 au Victoria Hall de Genève, deux concerts salués par des standing ovations.

Il sera accompagné ce soir de son fils, Jean Baptiste Franc, pianiste de swing, stride et blues surnommé « Little Fats » par le guitariste de Fats Waller, Al Casey remporte le 1er prix du concours international de piano stride organisé par l’université Ole Miss du Mississippi en mai 2018.

Il a déjà eu le privilège de jouer avec Arwell Shaw, le contrebassiste de Louis Armstrong et a obtenu les encouragements de Wynton Marsalis et Monty Alexander pour son 1er CD enregistré avec le batteur de Count Basie : Duffy Jackson.

En 2010 il enregistre un disque de compositions originales avec Melody Federer à Hollywood produit par le chanteur Pat Boon.

Il s’est déjà produit à l’Olympia en 2015, au Victoria Hall de Genève en 2019, Symphony Space de New York ainsi qu’aux Opéras de Dresde et Francfort en Allemagne.

Et a enregistré des émissions pour France Musique et TSF.

En 2022, nouveau CD : « Garner in my mind » avec Yann-Lou Bertrand à la contrebasse et Mourad Benhamou à la batterie.

LP produit par JC Hopkins, compositeur New Yorkais, producteur de Norah Jones, Madeleine Peyroux…

Olivier Franc : sax

Benoit Gueroult De Flamesnil : trombonne

Schael Michanol : batterie

Amaidi : contrebasse

Jean-Baptiste Franc : piano

Olivier Franc, saxophoniste brillant et digne héritier de Sidney Bechet, a parcouru le monde avec sa musique captivante.

Le mardi 09 juin 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:30:00+02:00_2026-06-09T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5614



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