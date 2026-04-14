Olympe Audouard, première femme journaliste, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Olympe Audouard, première femme journaliste 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:40:00+02:00 – 2026-07-04T12:45:00+02:00

Fin : 2026-07-25T11:40:00+02:00 – 2026-07-25T12:45:00+02:00

Création 2026 – « Connaissez-vous Olympe Audouard ? » – « Olympe Audouard ? Vous voulez dire Olympe de Gouges ? » – « Non Olympe Audouard ! ». Première femme journaliste française, née en 1832, cette aventurière traversa de manière épique tout le 19ème siècle, rencontrant et côtoyant les grandes figures de son temps, elle fut l’amie intime de Théophile Gautier, Alexandre Dumas, ou encore Victor Hugo. Son tempérament libre et indépendant lui valu les foudres de nombreux ennemis dont Jules Barbey d’Aurevilly et le baron Haussmann. Une femme audacieuse et précurseure qui fonda son propre journal, voyagea à travers le monde entier, participa à la Commune de Paris et fut une figure majeure du féminisme français dans une époque en pleine transition politique et sociale.

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez la vie de cette femme hors norme, qui traversa de manière épique tout le 19ème siècle. Auteur, journaliste, conférencière, Olympe Audouard, fut avant tout une femme libre et audacieuse.