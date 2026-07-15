Ombrée Soleil Docteur Smartfun Pouancé Promenade jardinée Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Docteur Smartfun Pouancé

Promenade jardinée Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Animation proposée dans le cadre du dipositif pédagogique Consommation responsable par GRAINE Pays de la Loire le jeudi 30 juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives et culturelles gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

S’inspirant du jeu du Dr Maboul, l’animation permet d’appréhender les impacts environnementaux d’un téléphone.

Inscription obligatoire.

Gratuit .

Promenade jardinée Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Event organized as part of the Responsible Consumption educational program by GRAINE Pays de la Loire on Thursday, July 30, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Docteur Smartfun Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu