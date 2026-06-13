Les p’tites Pépites À la conquête de l’histoire ! Pouancé Enclos du Vieux Château Ombrée d’Anjou
Les p’tites Pépites À la conquête de l’histoire ! Pouancé Enclos du Vieux Château Ombrée d’Anjou vendredi 24 juillet 2026.
Ombrée d’Anjou
Les p’tites Pépites À la conquête de l’histoire ! Pouancé
Enclos du Vieux Château Centre du Patrimoine Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Jeu de piste dans la Cité médiévale, à Pouancé.
Laisser vous tenter par cette enquête autour de l’histoire, animation mise en place par le Centre du Patrimoine de Pouancé… En famille ou entre amis, amusez-vous par équipe à découvrir les secrets des monuments de la ville médiévale de Pouancé.
Baladez-vous en répondant aux questions et devenez incollables sur la période médiévale.
Le vendredi 24 juillet à 14h30
Durée 2h
8€ personne 15€ formule duo 30€ forfait famille (2 adultes et 3 enfants)
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire (attention jauge limitée)
Avis aux curieux et si vous testiez la nouvelle formule des Jeudis en Famille en juillet avec la visite du château médiéval, combinée à un atelier de découverte au Centre du Patrimoine ? .
Enclos du Vieux Château Centre du Patrimoine Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a scavenger hunt in the medieval town of Pouancé.
L’événement Les p’tites Pépites À la conquête de l’histoire ! Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu
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