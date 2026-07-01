Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé Étang Saint Aubin Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé

Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Activité disc golf proposée au plan d’eau de Combrée, le 17 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.

Jeu où il faut atteindre des cible en un minimum de coups.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule

Gratuit .

Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Disc golf event scheduled for July 17, 2026, at the Combrée lake.

L’événement Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu