Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé Étang Saint Aubin Ombrée d’Anjou
vendredi 17 juillet 2026 · Étang Saint Aubin · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé
Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Activité disc golf proposée au plan d’eau de Combrée, le 17 Juillet 2026.
Pour sa 9ème édition, le programme « Ombrée Soleil » sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives « bol d’oxygène », animations culturelles « bain de lecture », spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.
Jeu où il faut atteindre des cible en un minimum de coups.
Prévoir une bouteille d’eau.
Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule
Gratuit .
Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Disc golf event scheduled for July 17, 2026, at the Combrée lake.
L’événement Ombrée Soleil Disc Golf Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Ombrée d'Anjou (Maine-et-Loire)
- Feu d’artifice du 14 Juillet Pouancé (Ombrée d’Anjou) Pouancé Ombrée d’Anjou 15 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Dans les secrets de la forteresse Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou 15 juillet 2026
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Les petites bêtes de l’eau Anjou Sport Nature Ombrée d’Anjou 15 juillet 2026
- Animation Je pêche mes premiers poissons Pouancé Près de la Fuye Ombrée d’Anjou 16 juillet 2026
- Les p’tites Pépites À la conquête de l’histoire ! Pouancé Enclos du Vieux Château Ombrée d’Anjou 24 juillet 2026