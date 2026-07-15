Ombrée Soleil Goubak Pouancé Pré de la Fuye Ombrée d’Anjou
vendredi 31 juillet 2026 · Pré de la Fuye · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Ombrée Soleil Goubak Pouancé
Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Activité goubak proposée au plan d’eau de Combrée, le 31 Juillet 2026.
Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou dès 5 ans.
Jeu collectif mêlant stratégie, adresse et coopération avec une balle.
Prévoir une bouteille d’eau.
Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule
Gratuit .
Pré de la Fuye Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Goubak activity planned for the Combrée lake on July 31, 2026.
L’événement Ombrée Soleil Goubak Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu
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