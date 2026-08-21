Ombres d’Automne, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô
mercredi 21 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô
Informations pratiques
Ombres d’Automne 21 et 28 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche
Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00
Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Créez votre estampe familiale grâce à la magie surprenante du monotype noir. Venez jouer avec les ombres et les contrastes du noir, seul ou en famille.
Musées de Saint-Lô
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