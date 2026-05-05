Ombres et lumières, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Ombres et lumières Vendredi 5 juin, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur l’agenda en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

« Le noir n’existe jamais dans l’absolu » disait Pierre Soulages. Cette visite abordera la manière dont les artistes représentent et jouent à la fois des ombres et de la lumière, ainsi que de leur symbolique.

Durée : 1h30

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees »}]

Ce cycle de visites dans les collections permanentes vous propose une exploration thématique et transchronologique de l’histoire de l’art. À suivre entièrement ou en partie, selon votre envie !