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On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes

On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes

On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison de la Binquenais

Adresse : Place Bir Hakeim (quartier sud-gare)

Ville : Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00

Heure de fin : 19:00

Tarif : gratuit - buvette à prix juste

Et vous en quelle année avez-vous eu dix ans ? Quels sont vos souvenirs ? Pour fêter la dixième édition de son concours de nouvelles, l’association Mots Pour Mots a recueilli des témoignages qui donneront lieu à une exposition présentée le 30 mai à Rennes lors d’une après-midi festive en présence de la chorale Les Luttes enchantées et de la jeune chanteuse Zohra. L’occasion de poursuivre notre collecte de paroles en vue d’une future publication (on espère!)

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