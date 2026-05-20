On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes
On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes samedi 30 mai 2026.
Et vous en quelle année avez-vous eu dix ans ? Quels sont vos souvenirs ? Pour fêter la dixième édition de son concours de nouvelles, l’association Mots Pour Mots a recueilli des témoignages qui donneront lieu à une exposition présentée le 30 mai à Rennes lors d’une après-midi festive en présence de la chorale Les Luttes enchantées et de la jeune chanteuse Zohra. L’occasion de poursuivre notre collecte de paroles en vue d’une future publication (on espère!)
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