On a dix ans Maison de la Binquenais Rennes

Et vous en quelle année avez-vous eu dix ans ? Quels sont vos souvenirs ? Pour fêter la dixième édition de son concours de nouvelles, l’association Mots Pour Mots a recueilli des témoignages qui donneront lieu à une exposition présentée le 30 mai à Rennes lors d’une après-midi festive en présence de la chorale Les Luttes enchantées et de la jeune chanteuse Zohra. L’occasion de poursuivre notre collecte de paroles en vue d’une future publication (on espère!)