On a tous quelque chose en nous Clown par la Compagnie Et vous en vivez ? Mont-Saint-Aignan

Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

On a tous quelque chose en nous Clown par la Compagnie Et vous en vivez ?

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 21:15:00

Date(s) :

2026-12-04

Que reste-t-il des chansons, des émissions de télévision et des figures populaires qui ont accompagné nos vies ? Avec On a tous quelque chose en nous…, la compagnie Et vous en vivez ? explore avec humour et tendresse ce patrimoine commun qui continue de nous relier.

Sur scène, deux personnages aussi maladroits qu’attachants se lancent dans une enquête improbable au cœur de notre mémoire collective. Guidés par un juke-box fantasque, ils convoquent chansons, souvenirs, héros populaires et références familières. Au fil de leur voyage surgissent des fragments de vies, des émotions partagées et des images qui ont marqué plusieurs générations. Parmi elles, la figure de Johnny Hallyday apparaît comme un symbole de cette culture populaire capable de rassembler bien au-delà des différences d’âge ou de parcours.

À la croisée du théâtre, du clown et du cabaret, le spectacle mêle fantaisie, poésie et autodérision. Le rire y côtoie l’émotion dans une écriture de plateau inventive qui transforme les souvenirs en matière vivante. Sans céder à la nostalgie, les interprètes interrogent ce qui nous constitue collectivement et révèlent la force des références communes qui habitent encore notre imaginaire.

Porté par une grande liberté de jeu et une énergie communicative, On a tous quelque chose en nous… célèbre ce qui nous rassemble des chansons, des personnages, des histoires et des émotions partagées. Une proposition sensible et généreuse qui invite chacun à reconnaître, dans la mémoire des autres, un peu de la sienne.

Spectacle Tout public dès 14 ans

Durée 1h15 .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

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English : On a tous quelque chose en nous Clown par la Compagnie Et vous en vivez ?

L’événement On a tous quelque chose en nous Clown par la Compagnie Et vous en vivez ? Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-20 par Seine-Maritime Attractivité