On a vu et aimé… l’expo « Gianni Versace Retrospective », au musée Maillol Musée Maillol Paris

Informations pratiques

Ce qui vous attend

Cent vingt silhouettes et 600 objets et archives pour une immersion totale

dans l’univers de Gianni Versace ! Les salles se succèdent pour découvrir

d’abord les tissus ayant marqué le travail de l’Italien, puis les artistes

qui l’ont inspiré, avant d’arriver à ses créations présentées sur 99 mannequins et 21 bustes.

On redécouvre Versace, l’ami des

stars, en admirant les photos des robes qu’il a dessinées pour Madonna, Elton

John, Céline Dion, Prince et Lady Diana. On y voit aussi les vidéos des défilés

où les supermodèles des années 1990 – Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer – entourent le couturier. Sans oublier les costumes qu’il a conçus pour les spectacles de

Maurice Béjart, William Forsythe et Roland Petit.

L’expo « Gianni Versace Retrospective », au musée Maillol (7e). ; Crédits : Audrey Ly Sortir à Paris

De l’or, de l’imprimé panthère et de l’oronton, un tissu métallique qu’il a inventé… On est très loin du minimalisme avec Gianni Versace ! ; Crédits : Audrey Ly Sortir à Paris

Le fameux imprimé Barocco de Gianni Versace. ; Crédits : Audrey Ly

La coupe et les matières au premier plan. ; Crédits : Emma Birski

Aucun vêtement n’est aussi emblématique de Gianni Versace que sa chemise en soie richement imprimée. ; Crédits : Emma Birski

L’avis de la rédaction

L’une des citations les plus célèbres de Gianni Versace

est inscrite sur les murs de l’expo : « Ceux qui ont peur de la

couleur ont peur de la vie. » Une chose nous saute aux yeux en parcourant

les salles du musée Maillol (7e), devenu pour l’occasion résolument pop :

l’Italien, lui, mordait la vie à pleines dents !

On connaissait ses imprimés

baroques, ses tenues inspirées de madones orthodoxes ou la tête de Méduse,

adoptée comme emblème de sa maison de couture. Mais ce que l’on a encore plus

apprécié dans cette rétrospective, c’est de découvrir l’amour du créateur de mode pour Paris. C’est dans la

capitale que ce fils d’une modeste couturière italienne est devenu une star et

qu’il a présenté sa première ligne haute couture en 1989. C’est également ici

qu’il a ouvert en 1991 sa toute première boutique – au 62, rue du

Faubourg-Saint-Honoré (8e) –, et qu’il a ébloui avec sa dernière collection, le 6 juillet 1997… Neuf jours avant d’être assassiné par un fanatique à Miami.

Complète et fascinante, cette expo est immanquable pour les amateurs de mode. Certaines salles sont

très chargées – à l’image de son style –, mais l’ensemble reste

captivant. Et même si l’on n’est pas passionné par les catwalks, on se laisse facilement

emporter par l’énergie des années 1990, les défilés mythiques et l’exubérance

assumée de son univers. Nous, elle nous donne surtout envie d’ajouter un peu de

couleur et de baroque dans nos tenues !

Éléonore V.

Où ? Au musée Maillot, 59-61 rue de Grenelle (7e)

Quand ? Tous les jours, jusqu’au 31 octobre.

Gianni Versace, c’est le couturier glamour des années 1980-1990, celui à qui l’on doit « That Dress », la fameuse robe noire à épingles à nourrice portée par Liz Hurley, l’imprimé Barocco or et noir ou les campagnes publicitaires mettant en scène Madonna. Le musée Maillol (7e) présente ses créations les plus fascinantes jusqu’au 31 octobre.

Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 31 octobre 2026 :

jeudi

de 10h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-31T19:30:00+01:00

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Musée Maillol 59-61, rue de Grenelle 75007 Paris

https://museemaillol.com/



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