On a vu et aimé… l’expo « Gianni Versace Retrospective », au musée Maillol Musée Maillol Paris
vendredi 5 juin 2026 · Musée Maillol · Paris
Informations pratiques
Ce qui vous attend
Cent vingt silhouettes et 600 objets et archives pour une immersion totale
dans l’univers de Gianni Versace ! Les salles se succèdent pour découvrir
d’abord les tissus ayant marqué le travail de l’Italien, puis les artistes
qui l’ont inspiré, avant d’arriver à ses créations présentées sur 99 mannequins et 21 bustes.
On redécouvre Versace, l’ami des
stars, en admirant les photos des robes qu’il a dessinées pour Madonna, Elton
John, Céline Dion, Prince et Lady Diana. On y voit aussi les vidéos des défilés
où les supermodèles des années 1990 – Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer – entourent le couturier. Sans oublier les costumes qu’il a conçus pour les spectacles de
Maurice Béjart, William Forsythe et Roland Petit.
L’avis de la rédaction
L’une des citations les plus célèbres de Gianni Versace
est inscrite sur les murs de l’expo : « Ceux qui ont peur de la
couleur ont peur de la vie. » Une chose nous saute aux yeux en parcourant
les salles du musée Maillol (7e), devenu pour l’occasion résolument pop :
l’Italien, lui, mordait la vie à pleines dents !
On connaissait ses imprimés
baroques, ses tenues inspirées de madones orthodoxes ou la tête de Méduse,
adoptée comme emblème de sa maison de couture. Mais ce que l’on a encore plus
apprécié dans cette rétrospective, c’est de découvrir l’amour du créateur de mode pour Paris. C’est dans la
capitale que ce fils d’une modeste couturière italienne est devenu une star et
qu’il a présenté sa première ligne haute couture en 1989. C’est également ici
qu’il a ouvert en 1991 sa toute première boutique – au 62, rue du
Faubourg-Saint-Honoré (8e) –, et qu’il a ébloui avec sa dernière collection, le 6 juillet 1997… Neuf jours avant d’être assassiné par un fanatique à Miami.
Complète et fascinante, cette expo est immanquable pour les amateurs de mode. Certaines salles sont
très chargées – à l’image de son style –, mais l’ensemble reste
captivant. Et même si l’on n’est pas passionné par les catwalks, on se laisse facilement
emporter par l’énergie des années 1990, les défilés mythiques et l’exubérance
assumée de son univers. Nous, elle nous donne surtout envie d’ajouter un peu de
couleur et de baroque dans nos tenues !
- Éléonore V.
Où ? Au musée Maillot, 59-61 rue de Grenelle (7e)
Quand ? Tous les jours, jusqu’au 31 octobre.
Gianni Versace, c’est le couturier glamour des années 1980-1990, celui à qui l’on doit « That Dress », la fameuse robe noire à épingles à nourrice portée par Liz Hurley, l’imprimé Barocco or et noir ou les campagnes publicitaires mettant en scène Madonna. Le musée Maillol (7e) présente ses créations les plus fascinantes jusqu’au 31 octobre.
Du vendredi 05 juin 2026 au samedi 31 octobre 2026 :
jeudi
de 10h30 à 22h00
lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h30 à 18h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-31T19:30:00+01:00
Date(s) : 2026-06-05T10:30:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00;2026-06-07T10:30:00+02:00_2026-06-07T18:30:00+02:00;2026-06-08T10:30:00+02:00_2026-06-08T18:30:00+02:00;2026-06-09T10:30:00+02:00_2026-06-09T18:30:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T18:30:00+02:00;2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T10:30:00+02:00_2026-06-12T18:30:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00;2026-06-14T10:30:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00;2026-06-15T10:30:00+02:00_2026-06-15T18:30:00+02:00;2026-06-16T10:30:00+02:00_2026-06-16T18:30:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00;2026-06-18T10:30:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T10:30:00+02:00_2026-06-19T18:30:00+02:00;2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T18:30:00+02:00;2026-06-21T10:30:00+02:00_2026-06-21T18:30:00+02:00;2026-06-22T10:30:00+02:00_2026-06-22T18:30:00+02:00;2026-06-23T10:30:00+02:00_2026-06-23T18:30:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T18:30:00+02:00;2026-06-25T10:30:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T10:30:00+02:00_2026-06-26T18:30:00+02:00;2026-06-27T10:30:00+02:00_2026-06-27T18:30:00+02:00;2026-06-28T10:30:00+02:00_2026-06-28T18:30:00+02:00;2026-06-29T10:30:00+02:00_2026-06-29T18:30:00+02:00;2026-06-30T10:30:00+02:00_2026-06-30T18:30:00+02:00;2026-07-01T10:30:00+02:00_2026-07-01T18:30:00+02:00;2026-07-02T10:30:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00;2026-07-03T10:30:00+02:00_2026-07-03T18:30:00+02:00;2026-07-04T10:30:00+02:00_2026-07-04T18:30:00+02:00;2026-07-05T10:30:00+02:00_2026-07-05T18:30:00+02:00;2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T18:30:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T18:30:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T18:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T18:30:00+02:00;2026-07-11T10:30:00+02:00_2026-07-11T18:30:00+02:00;2026-07-12T10:30:00+02:00_2026-07-12T18:30:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T18:30:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T18:30:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T18:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T18:30:00+02:00;2026-07-18T10:30:00+02:00_2026-07-18T18:30:00+02:00;2026-07-19T10:30:00+02:00_2026-07-19T18:30:00+02:00;2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T18:30:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T18:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T18:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T18:30:00+02:00;2026-07-25T10:30:00+02:00_2026-07-25T18:30:00+02:00;2026-07-26T10:30:00+02:00_2026-07-26T18:30:00+02:00;2026-07-27T10:30:00+02:00_2026-07-27T18:30:00+02:00;2026-07-28T10:30:00+02:00_2026-07-28T18:30:00+02:00;2026-07-29T10:30:00+02:00_2026-07-29T18:30:00+02:00;2026-07-30T10:30:00+02:00_2026-07-30T22:00:00+02:00;2026-07-31T10:30:00+02:00_2026-07-31T18:30:00+02:00;2026-08-01T10:30:00+02:00_2026-08-01T18:30:00+02:00;2026-08-02T10:30:00+02:00_2026-08-02T18:30:00+02:00;2026-08-03T10:30:00+02:00_2026-08-03T18:30:00+02:00;2026-08-04T10:30:00+02:00_2026-08-04T18:30:00+02:00;2026-08-05T10:30:00+02:00_2026-08-05T18:30:00+02:00;2026-08-06T10:30:00+02:00_2026-08-06T22:00:00+02:00;2026-08-07T10:30:00+02:00_2026-08-07T18:30:00+02:00;2026-08-08T10:30:00+02:00_2026-08-08T18:30:00+02:00;2026-08-09T10:30:00+02:00_2026-08-09T18:30:00+02:00;2026-08-10T10:30:00+02:00_2026-08-10T18:30:00+02:00;2026-08-11T10:30:00+02:00_2026-08-11T18:30:00+02:00;2026-08-12T10:30:00+02:00_2026-08-12T18:30:00+02:00;2026-08-13T10:30:00+02:00_2026-08-13T22:00:00+02:00;2026-08-14T10:30:00+02:00_2026-08-14T18:30:00+02:00;2026-08-15T10:30:00+02:00_2026-08-15T18:30:00+02:00;2026-08-16T10:30:00+02:00_2026-08-16T18:30:00+02:00;2026-08-17T10:30:00+02:00_2026-08-17T18:30:00+02:00;2026-08-18T10:30:00+02:00_2026-08-18T18:30:00+02:00;2026-08-19T10:30:00+02:00_2026-08-19T18:30:00+02:00;2026-08-20T10:30:00+02:00_2026-08-20T22:00:00+02:00;2026-08-21T10:30:00+02:00_2026-08-21T18:30:00+02:00;2026-08-22T10:30:00+02:00_2026-08-22T18:30:00+02:00;2026-08-23T10:30:00+02:00_2026-08-23T18:30:00+02:00;2026-08-24T10:30:00+02:00_2026-08-24T18:30:00+02:00;2026-08-25T10:30:00+02:00_2026-08-25T18:30:00+02:00;2026-08-26T10:30:00+02:00_2026-08-26T18:30:00+02:00;2026-08-27T10:30:00+02:00_2026-08-27T22:00:00+02:00;2026-08-28T10:30:00+02:00_2026-08-28T18:30:00+02:00;2026-08-29T10:30:00+02:00_2026-08-29T18:30:00+02:00;2026-08-30T10:30:00+02:00_2026-08-30T18:30:00+02:00;2026-08-31T10:30:00+02:00_2026-08-31T18:30:00+02:00;2026-09-01T10:30:00+02:00_2026-09-01T18:30:00+02:00;2026-09-02T10:30:00+02:00_2026-09-02T18:30:00+02:00;2026-09-03T10:30:00+02:00_2026-09-03T22:00:00+02:00;2026-09-04T10:30:00+02:00_2026-09-04T18:30:00+02:00;2026-09-05T10:30:00+02:00_2026-09-05T18:30:00+02:00;2026-09-06T10:30:00+02:00_2026-09-06T18:30:00+02:00;2026-09-07T10:30:00+02:00_2026-09-07T18:30:00+02:00;2026-09-08T10:30:00+02:00_2026-09-08T18:30:00+02:00;2026-09-09T10:30:00+02:00_2026-09-09T18:30:00+02:00;2026-09-10T10:30:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-11T10:30:00+02:00_2026-09-11T18:30:00+02:00;2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T18:30:00+02:00;2026-09-13T10:30:00+02:00_2026-09-13T18:30:00+02:00;2026-09-14T10:30:00+02:00_2026-09-14T18:30:00+02:00;2026-09-15T10:30:00+02:00_2026-09-15T18:30:00+02:00;2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T18:30:00+02:00;2026-09-17T10:30:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-18T10:30:00+02:00_2026-09-18T18:30:00+02:00;2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T18:30:00+02:00;2026-09-20T10:30:00+02:00_2026-09-20T18:30:00+02:00;2026-09-21T10:30:00+02:00_2026-09-21T18:30:00+02:00;2026-09-22T10:30:00+02:00_2026-09-22T18:30:00+02:00;2026-09-23T10:30:00+02:00_2026-09-23T18:30:00+02:00;2026-09-24T10:30:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-25T10:30:00+02:00_2026-09-25T18:30:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T18:30:00+02:00;2026-09-27T10:30:00+02:00_2026-09-27T18:30:00+02:00;2026-09-28T10:30:00+02:00_2026-09-28T18:30:00+02:00;2026-09-29T10:30:00+02:00_2026-09-29T18:30:00+02:00;2026-09-30T10:30:00+02:00_2026-09-30T18:30:00+02:00;2026-10-01T10:30:00+02:00_2026-10-01T22:00:00+02:00;2026-10-02T10:30:00+02:00_2026-10-02T18:30:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T18:30:00+02:00;2026-10-04T10:30:00+02:00_2026-10-04T18:30:00+02:00;2026-10-05T10:30:00+02:00_2026-10-05T18:30:00+02:00;2026-10-06T10:30:00+02:00_2026-10-06T18:30:00+02:00;2026-10-07T10:30:00+02:00_2026-10-07T18:30:00+02:00;2026-10-08T10:30:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-09T10:30:00+02:00_2026-10-09T18:30:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T18:30:00+02:00;2026-10-11T10:30:00+02:00_2026-10-11T18:30:00+02:00;2026-10-12T10:30:00+02:00_2026-10-12T18:30:00+02:00;2026-10-13T10:30:00+02:00_2026-10-13T18:30:00+02:00;2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T18:30:00+02:00;2026-10-15T10:30:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00;2026-10-16T10:30:00+02:00_2026-10-16T18:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T18:30:00+02:00;2026-10-18T10:30:00+02:00_2026-10-18T18:30:00+02:00;2026-10-19T10:30:00+02:00_2026-10-19T18:30:00+02:00;2026-10-20T10:30:00+02:00_2026-10-20T18:30:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T18:30:00+02:00;2026-10-22T10:30:00+02:00_2026-10-22T22:00:00+02:00;2026-10-23T10:30:00+02:00_2026-10-23T18:30:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T18:30:00+02:00;2026-10-25T10:30:00+02:00_2026-10-25T18:30:00+02:00;2026-10-26T10:30:00+02:00_2026-10-26T18:30:00+02:00;2026-10-27T10:30:00+02:00_2026-10-27T18:30:00+02:00;2026-10-28T10:30:00+02:00_2026-10-28T18:30:00+02:00;2026-10-29T10:30:00+02:00_2026-10-29T22:00:00+02:00;2026-10-30T10:30:00+02:00_2026-10-30T18:30:00+02:00;2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T18:30:00+02:00
Musée Maillol 59-61, rue de Grenelle 75007 Paris
https://museemaillol.com/
Afficher la carte du lieu Musée Maillol et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- La rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- BARAPRAIA – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 12 juillet 2026
- Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris 12 juillet 2026
- Si tu veux que je vive. Lucie & Alfred Dreyfus Mémorial de la Shoah Paris 12 juillet 2026
- Disco Rital Discoteca #4 Canal Barboteur Pantin 12 juillet 2026