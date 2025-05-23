On a vu, on a aimé « Passeport », la dernière pièce d’Alexis Michalik Théâtre de la Renaissance Paris
vendredi 23 mai 2025 · Théâtre de la Renaissance · Paris
Informations pratiques
L’histoire
Issa, jeune Érythréen laissé pour mort dans la « jungle » de Calais, a perdu la mémoire. Alors que le seul élément tangible de son passé est son passeport, il entame une longue quête semée d’embûches afin d’obtenir un titre de séjour, entouré de compagnons d’infortune.
L’avis de la rédaction
Une
chose est sûre : le public ne s’ennuie pas devant Passeport. Il faut dire qu’Alexis
Michalik a le sens du rythme. Lui seul est capable de transformer un véhicule
de police en restaurant solidaire, une bibliothèque municipale en squat
délabré, les urgences d’un hôpital en salon familial.
Sur scène, c’est un défilé de visages qui tendent à humaniser les mots « migrants » et « réfugiés » :
Issa, Érythréen qui a perdu la mémoire à Calais après une altercation ; Jeanne,
journaliste engagée qui veut aller sur le terrain ; Ali, intellectuel syrien désespérément
cynique ; Arun, cuisinier tamoul particulièrement optimiste ; Christine, mère
adoptive un peu paumée… Et d’autres encore qui vont venir nourrir Passeport.
Car chez Alexis Michalik, le
théâtre est comme un meuble à tiroirs. Mille histoires se chevauchent, s’emmêlent
pour mieux se dénouer, souvent dans les dernières minutes. Tout ça ressemble donc
à un joyeux bordel, mais c’est précisément ce qui tient le public en haleine. Malgré quelques naïvetés – qu’on
pardonne volontiers –, le propos de Passeport
reste si bouleversant et empreint d’empathie qu’on lui accorde son visa sans
hésitation…
*Mercredi au samedi à 21h
*Dimanche à 15h
La distribution
- Christopher Bayemi
- Patrick Blandin
- Jean-Louis Garçon
- Kevin Razy
- Fayçal Safi
- Manda Touré
- Ysmahane Yaqini
D’une manière générale, je ne souhaite jamais écrire sur un thème, mais me fonde plutôt sur une idée ou une situation précise, qui donne ensuite naissance à l’architecture du spectacle. J’ai écrit cette nouvelle pièce en Guadeloupe, seul, après avoir mûri ses contours pendant plus d’un an et m’être longuement renseigné. Ce n’est pas un théâtre militant ou documentaire, mais une histoire humaine, qui s’adresse à tous.
Une comédie sur les migrants, il fallait oser. C’est pourtant le sujet du spectacle d’Alexis Michalik, le metteur en scène qui a révolutionné le théâtre. Voici ce que l’on en a pensé !
Du lundi 27 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :
payant
De 18 à 60 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-05-23T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre de la Renaissance 20, boulevard Saint-Martin 75010 Paris
+33142081850 contact@theatredelarenaissance.com https://www.facebook.com/theatredelarenaissanceparis https://www.facebook.com/theatredelarenaissanceparis
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