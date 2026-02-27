On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 21:50:00

Date(s) :

2026-11-07

Venez voir On aurait mieux fait de rester fâchées , une comédie de Jean François Champion.

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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

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English :

Come and see On aurait mieux fait de rester fâchées , a comedy by Jean François Champion.

L’événement On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-27 par Clermont Auvergne Volcans