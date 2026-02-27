On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 7 novembre 2026.
Clermont-Ferrand
On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 21:50:00
Date(s) :
2026-11-07
Venez voir On aurait mieux fait de rester fâchées , une comédie de Jean François Champion.
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Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
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English :
Come and see On aurait mieux fait de rester fâchées , a comedy by Jean François Champion.
L’événement On aurait mieux fait de rester fachées ! Jean François Champion | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-27 par Clermont Auvergne Volcans
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