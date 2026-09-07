On dépille au Clou !, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon

Informations pratiques

On dépille au Clou ! Samedi 12 septembre, 18h00 Grange du Clou Ain

Sur réservation 18€ adultes et 8€ enfants (repas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

On dépille au Clou !

Venez dépiller le maïs comme autrefois !

Le dépillage sera suivi d’un repas :

macédoine de légumes

rôti

fromage et dessert

vin compris

18 € pour les adultes et 8 € pour les enfants sur réservation au 06.84.13.11.65

L’événement est maintenu en cas de pluie mais annulé si moins de 30 inscrits.

Grange du Clou Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0684131165 »}]

Venez dépiller le maïs comme autrefois ! autre Grange du Clou

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