On dépille au Clou !, Grange du Clou, Saint-Cyr-sur-Menthon
samedi 12 septembre 2026 · Grange du Clou · Saint-Cyr-sur-Menthon
Informations pratiques
On dépille au Clou ! Samedi 12 septembre, 18h00 Grange du Clou Ain
Sur réservation 18€ adultes et 8€ enfants (repas)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
On dépille au Clou !
Venez dépiller le maïs comme autrefois !
Le dépillage sera suivi d’un repas :
- macédoine de légumes
- rôti
- fromage et dessert
- vin compris
18 € pour les adultes et 8 € pour les enfants sur réservation au 06.84.13.11.65
L’événement est maintenu en cas de pluie mais annulé si moins de 30 inscrits.
Grange du Clou Allée du Clou 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0684131165 »}]
Venez dépiller le maïs comme autrefois ! autre Grange du Clou
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