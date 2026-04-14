On ira, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

On ira Samedi 25 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:40:00+02:00

Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:40:00+02:00

Projection en audiodescription et en version sous-titrée pour sourds et malentendants de la comédie dramatique On ira d’Enya Barroux

1h37, 2025

Marie, 80 ans, en a ras le bol de sa maladie. Elle a un plan : partir en Suisse pour mettre fin à ses jours. Mais au moment de l’annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna sa petite-fille en crise d’ado, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial, et conduire cette famille dans un voyage inattendu.

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Projection AD/STSME

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