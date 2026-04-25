On ira – Tribute Goldman La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 20:30 –

Gratuit : non 22 € 22 € Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Concert Après plusieurs concerts d’été dans toute la France, dont le Festival des Sables d’Olonne en Juin (1ère partie de P. Fiori), ON IRA revient à NANTES en vous proposant ce concert à la Carrière. 6 musiciens expérimentés, passionnés et exigeants qui vous font revivre l’énergie des concerts de JJ Goldman des années 80/90, dans le respect des versions live de l’époque. Un spectacle inter-générationnel autant apprécié par le grand public que par les fans exigeants qui veulent retrouver le son et la présence scénique de Jean-Jacques Goldman, sans compromis. Le pari ambitieux et sans concession d’ON IRA : s’approcher au plus près des versions live de l’artiste, où l’énergie cotoie l’émotion.Il suffit de fermer les yeux…

La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/ https://lacarriere-events.com/agenda/



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