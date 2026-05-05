On ira – Tribute Goldman, La Carrière, Saint-Herblain

On ira – Tribute Goldman Vendredi 25 septembre, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Concert

Après plusieurs concerts d’été dans toute la France, dont le Festival des Sables d’Olonne en Juin (1ère partie de P. Fiori), ON IRA revient à NANTES en vous proposant ce concert à la Carrière. 6 musiciens expérimentés, passionnés et exigeants qui vous font revivre l’énergie des concerts de JJ Goldman des années 80/90, dans le respect des versions live de l’époque.

Un spectacle inter-générationnel autant apprécié par le grand public que par les fans exigeants qui veulent retrouver le son et la présence scénique de Jean-Jacques Goldman, sans compromis.

Le pari ambitieux et sans concession d’ON IRA : s’approcher au plus près des versions live de l’artiste, où l’énergie cotoie l’émotion.

Il suffit de fermer les yeux…

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]

Concert La Carrière