On ne parle pas avec des moufles Villefranche-de-Rouergue
jeudi 15 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
On ne parle pas avec des moufles
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Avec Anthony Guillon, comédien sourd et Denis Plassard, danseur entendant. Un double one man-show survolté en Langue des Signes Française (LSF) et en français.
Avez-vous déjà imaginé être coincé.e dans un ascenseur avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous ? On ne parle pas avec les moufles est un conte burlesque, l’épopée tragique d’un entendant et d’un sourd, bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. L’ascenseur devient alors un ring où se déroule une joute absurde entre les deux protagonistes, aussi bavards l’un que l’autre !
Une véritable création bilingue, dans laquelle les interactions entre les deux naufragés nous aident presque à comprendre celui qui ne parle pas notre langue. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Featuring Anthony Guillon, a deaf actor, and Denis Plassard, a hearing dancer. A high-energy double one-man show in French Sign Language (LSF) and French.
L’événement On ne parle pas avec des moufles Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Et demain sera l’aube Villefranche-de-Rouergue 11 septembre 2026
- Conférence Mon histoire d’amour avec les chemins de Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12 septembre 2026
- Une journée de contes avec nos aînés Villefranche-de-Rouergue 12 septembre 2026
- Vide-greniers de l’Amicale du Personnel Hospitalier Villefranche-de-Rouergue 13 septembre 2026
- Bébé en balade à Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 14 septembre 2026