Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

On ne parle pas avec des moufles

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Avec Anthony Guillon, comédien sourd et Denis Plassard, danseur entendant. Un double one man-show survolté en Langue des Signes Française (LSF) et en français.

Avez-vous déjà imaginé être coincé.e dans un ascenseur avec une personne qui ne parle pas la même langue que vous ? On ne parle pas avec les moufles est un conte burlesque, l’épopée tragique d’un entendant et d’un sourd, bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne comprend pas la Langue des Signes. L’ascenseur devient alors un ring où se déroule une joute absurde entre les deux protagonistes, aussi bavards l’un que l’autre !

Une véritable création bilingue, dans laquelle les interactions entre les deux naufragés nous aident presque à comprendre celui qui ne parle pas notre langue. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Featuring Anthony Guillon, a deaf actor, and Denis Plassard, a hearing dancer. A high-energy double one-man show in French Sign Language (LSF) and French.

L’événement On ne parle pas avec des moufles Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)