On papote et on sirote, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen
On papote et on sirote, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen samedi 18 avril 2026.
On papote et on sirote Samedi 18 avril, 14h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
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