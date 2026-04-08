On P’Art’Age Vimoutiers
On P’Art’Age Vimoutiers vendredi 10 juillet 2026.
Vimoutiers
On P’Art’Age
Place de Mackau Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Pendant le marché, des ateliers créatifs ouverts à tous les âges vous seront proposés. Laissez libre cours à votre imagination et profitez d’un moment d’échange avec vos proches !
> Tout public .
Place de Mackau Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr
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English : On P’Art’Age
L’événement On P’Art’Age Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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