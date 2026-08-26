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On pose pour le Rose au Chalet des Roses Chalet des Roses Vichy

samedi 10 octobre 2026 · Chalet des Roses · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Chalet des Roses
Adresse
101 boulevard des Etas-Unis
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
35 35 35 intégralement reversé à la lutte contre le cancer du sein

Vichy

On pose pour le Rose au Chalet des Roses

Chalet des Roses 101 boulevard des Etas-Unis Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

intégralement reversé à la lutte contre le cancer du sein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Le Chalet des Roses accueillera la 10ᵉ édition d’ On Pose Pour le Rose , une belle initiative portée par Camille Chauveau au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Sur inscription uniquement à partir du 4 septembre.
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Chalet des Roses 101 boulevard des Etas-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   chaletdesroses@semioconsult.com

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English :

The Chalet des Roses will host the 10th edition of On Pose Pour le Rose, a wonderful initiative led by Camille Chauveau to benefit the fight against breast cancer.
Registration required starting September 4.

L’événement On pose pour le Rose au Chalet des Roses Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations

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