On pose pour le Rose au Chalet des Roses Chalet des Roses Vichy

Informations pratiques

Vichy

On pose pour le Rose au Chalet des Roses

Chalet des Roses 101 boulevard des Etas-Unis Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

intégralement reversé à la lutte contre le cancer du sein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Chalet des Roses accueillera la 10ᵉ édition d’ On Pose Pour le Rose , une belle initiative portée par Camille Chauveau au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Sur inscription uniquement à partir du 4 septembre.

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Chalet des Roses 101 boulevard des Etas-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes chaletdesroses@semioconsult.com

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English :

The Chalet des Roses will host the 10th edition of On Pose Pour le Rose, a wonderful initiative led by Camille Chauveau to benefit the fight against breast cancer.

Registration required starting September 4.

L’événement On pose pour le Rose au Chalet des Roses Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations