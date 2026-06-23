On purge bébé ! Cercle laïque Dreux 27 et 28 juin

On purge bébé ! est un vaudeville de Georges Feydeau dans lequel des bourgeois élèvent un enfant gâté insupportable au centre d’un chaos général.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-27T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T17:30:00.000+02:00

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Cercle laïque 19 rue Pastre, 28100, Dreux Dreux



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