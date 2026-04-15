On roule pour l’Europe https://ride-for-europe.eu/, Parlement européen de Strasbourg, Strasbourg

On roule pour l’Europe https://ride-for-europe.eu/ Dimanche 17 mai, 15h00 Parlement européen de Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées de l’Europe et en collaboration avec les cyclistes du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris (Diplomacycle), le groupe de cyclistes des institutions européennes EU Cycling Group de Bruxelles et Luxembourg https://eucg.eu/ organise sa première édition du voyage à vélo « Nous roulons pour l’Europe » en direction de Strasbourg. Reconnaissant la forte valeur symbolique de cette initiative s’articule autour de trois axes majeurs : l’esprit européen en action, la coopération interinstitutionnelle et la durabilité.

À travers la pratique du vélo comme moyen de transport, ce projet vise à développer des liens innovants entre les institutions nationales et européennes en renforçant le partenariat de la diplomatie européenne par une action symbolique forte.

Cette aventure collective vise à encourager le dialogue et la collaboration entre le niveau national et européen, tout en valorisant les bienfaits de l’activité sportive sur la santé physique et mentale ainsi que l’engagement en faveur de la réduction des émissions de CO2.

Cette initiative reflète des valeurs partagées de dévouement, d’engagement et de courage. Elle a été conçue et développée conjointement par des collègues de différentes institutions unis par leur engagement en faveur de la mobilité durable et de la coopération européenne.

Tous les participants se retrouveront samedi 16 mai dans la ville de Sarrebourg afin de parcourir ensemble le dernier tronçon vers Strasbourg le dimanche 17 mai, à l’occasion de l’événement de la Journée de l’Europe organisé par le Parlement européen. Ensemble, les participants convergeront vers la ville de Strasbourg, renforçant ainsi la symbolique autour de la ville de Strasbourg, cœur de l’Europe et ville cyclable.

Nous comptons à ce jour des participants des institutions suivantes :

1. Parlement européen (Bruxelles et Luxembourg)

2. Commission européenne (Bruxelles)

3. Banque européenne d’investissement (Luxembourg)

4. Banque centrale européenne (Francfort)

5. Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (Paris)

L’esprit de cette initiative cycliste « Nous roulons pour l’Europe » est de mettre l’accent sur la dimension européenne et interinstitutionnelle du projet plutôt que sur la performance sportive.

Des départs sont organisés depuis Paris, Bruxelles, Luxembourg et Francfort. Consultez notre site internet https://ride-for-europe.eu/ pour plus d’informations.

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Dans le cadre des Journées de l’Europe, le groupe de cyclistes des institutions européennes et les cyclistes du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères convergent vers Strasbourg

EUCG