On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes
On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes mercredi 8 juillet 2026.
On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Un forum plus sympa qu’un forum
On se capte ? La Maison de Quartier vous retrouve Place Simone de Beauvoir; Un forum plus sympa qu’un forum, pour découvrir, discuter, rencontrer, jouer. Mercredi 8 juillet, de 14h à 17h30. Allez viens, on sera bien !
Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:30:00.000+02:00
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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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