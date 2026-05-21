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On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes

On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes

On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

On s’capte ? Place Simone de Beauvoir Rennes Mercredi 8 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Un forum plus sympa qu’un forum

On se capte ? La Maison de Quartier vous retrouve Place Simone de Beauvoir; Un forum plus sympa qu’un forum, pour découvrir, discuter, rencontrer, jouer. Mercredi 8 juillet, de 14h à 17h30. Allez viens, on sera bien !
Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-08T17:30:00.000+02:00

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Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35706 Ille-et-Vilaine


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