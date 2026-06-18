on se chouchoute masque Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

on se chouchoute masque

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un masque pour le visage à partir d’ingrédients simples et naturels. Puis nous prendrons le temps de nous chouchouter en l’appliquant et en profitant de massages durant la pose. Enfin tu pourras mettre du vernis et des paillettes! Un atelier très sympa à partager entre copines ou en famille…

A partir de 3 ans, convient aussi bien aux plus jeunes comme aux ados. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : on se chouchoute masque

L’événement on se chouchoute masque Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer