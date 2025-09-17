On s’échappe à Larural ! Héroïne cie les arts oseurs Nérac

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-16

2026-05-16

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, une audience en temps réel.

Des spectateurs invités à suivre quatre heures d’affaires, comme pour de vrai comparutions immédiates, audiences correctionnelles, affaires familiales.

Dix comédiens, musiciens, plasticiens, danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers. Et dans le tumulte des vies qui pulsent et qui explosent, le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes.

Héroïne, c’est une épopée théâtrale portée par une troupe qui donne à voir la vie d’un palais où réalité et théâtre entremêlent leurs limites et se fait l’écho de notre humanité.

Sortie théâtre de rue à Créon

Tout public à partir de 12 ans

Départ en bus de Nérac à 16h

Placement libre

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 20 € transport inclus

Réserver au guichet .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

